Em Itacoatiara, balsa com 40 mil litros de combustível é apreendida

Material apreendido | Foto: Policia Civil do Amazonas

Manaus (AM) - Uma balsa petroleira, contendo aproximadamente 40 mil litros de óleo diesel do tipo S-10 foi apreendida na última terça-feira no município de Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus, pela Polícia Civil do Amazonas.



A balsa com o produto havia sido subtraída durante uma ação criminosa, praticada por piratas, no dia 8 de janeiro deste ano, no rio Madeira. O grupo manteve reféns os tripulantes até o dia 9 de janeiro, quando estes foram liberados para desembarcar no município de Borba (a 151 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Lázaro Mendes, titular da unidade policial, na ocasião do crime, homens ainda não identificados entraram na embarcação e renderam os tripulantes. “Os criminosos extraíram parte do combustível que estava sendo transportado pela referida embarcação, além de uma lancha e dois motores de popa. Eles também danificaram o sistema de câmeras do local”, explicou Mendes.

Ilha do Cumaru

Após as equipes policiais tomarem conhecimento do crime, iniciaram investigações para localizar os autores e a embarcação. As investigações apontaram que a balsa estaria na ilha do Cumaru, em Itacoatiara. “Nós nos deslocamos até a ilha, onde encontramos a embarcação, com uma quantidade considerável de óleo diesel, e ainda com o lacre de identificação. No local não foram localizados os infratores, e havia sinal que a balsa havia sido abandonada há pouco tempo. Agora, as investigações para identificar e localizar os autores do crime seguem em andamento”, disse o delegado.