Jovem é brutalmente assassinada com tiro na cabeça no Tarumã

Manaus (AM) - Alice Bastos, de 20 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça, na tarde desta quinta-feira (20), na rua São Pedro, da comunidade Parque São Pedro (antiga Carbrás), no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Informações preliminares dão conta de que a dona da quitinete teria alugado o lugar a uma pessoa e esta repassou a terceiros. A proprietária do imóvel alega que não conhecer Alice.

De acordo com populares a suspeita é de que o próprio companheiro da vítima tenha estourado a cabeça da jovem a tiros. O homem não foi encontrado na quitinete.

A área foi isolada pelos policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), depois que os vizinhos ouviram os disparos e acionaram a equipe policial. O Departamento Técnico de Polícia Científica também esteve na quitinete e constatou os fatos. Agora, os policiais, além de trabalhar para identificar o autor do crime, a motivação e confirmar se o lugar estava sendo usado para guardar drogas e armas.

O corpo de Alice Bastos foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

