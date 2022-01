Homem morre após ser atingido por carro de concessionária de energia

Com o impacto, o capacete do homem se soltou e ele também teve traumatismo craniano ao cair na pista. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um motorista de caminhão morreu após ser atingido por um veículo, na tarde desta quinta-feira (20), na Avenida das Torres, zona norte de Manaus.

José Augusto Mendes, de 50 anos, havia saído do trabalho de motocicleta e, após passar por um retorno, de acordo com testemunhas, seu veículo foi batido por um carro de uma concessionária de energia.

Com o impacto, o capacete do homem se soltou e ele sofreu traumatismo craniano ao cair na pista. A vítima agonizou por alguns minutos, depois da queda da moto, porém, não resistiu e foi a óbito no local.

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, e a equipe médica constatou a morte de José Mendes. O filho da vítima reconheceu o corpo do pai e a moto, de placa OAA 6157.

Outros familiares do homem também estiveram na área e ficaram chocados com o acidente.

Policiais militares foram acionados e fizeram o isolamento do local, até a chegada do Departamento Técnico de Polícia Científica (DPTC).

O departamento jurídico da concessionária esteve no trecho onde ocorreu o acidente, mas não quis comentar o caso. A reportagem do Em Tempo entrou em contato com a assessoria de comunicação da empresa, porém até o fechamento desta matéria, não obtivemos resposta.

