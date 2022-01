Dupla é baleada no bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus

Na unidade hospitalar, a família e motociclistas amigos das vítimas compareceram ao local e aguardam por mais informações sobre o estado de saúde da dupla. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Dois jovens foram baleados na noite desta quinta-feira (20), na rua G, do bairro Armando Mendes, na zona Leste de Manaus. Identificados como Lucas e Sandro, a dupla foi alvejada por homens que estavam em um carro modelo gol, de cor preta, segundo relataram testemunhas.

Ainda de acordo com informações preliminares, os rapazes seriam entregadores de delivery e não possuem envolvimento com tráfico de drogas. Os jovens foram levados ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, também na zona Leste de Manaus.

Na unidade hospitalar, a família e motociclistas amigos das vítimas compareceram ao local e aguardam por mais informações sobre o estado de saúde da dupla.

Equipes da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram na rua G, coletando mais informações sobre o caso. Segundo testemunhas, foram mais de trinta disparos no momento do tiroteio. Portões de residências e veículos que estavam estacionados na via foram atingidos pelos disparos.

