Homem tem cabeça estourada a tiros em Iranduba

| Foto: Divulgação

Iranduba (AM) - Mais um homicídio brutal foi registrado em Iranduba (a 26 quilômetros de Manaus). Micael Alho Farias, de 27 anos, teve a cabeça estourada a tiros por criminosos na madrugada desta sexta-feira (21), no Ramal Santa Helena, no Km 19 da estrada AM-070.

Micael foi encontrado por populares que passavam pelo local e acionaram os policiais do 31° Distrito Integrado de Polícia de Iranduba (DIP). A execução deve ter acontecido por volta das 2h da madrugada desta sexta e pela brutalidade do crime, pode ter ligação com o tráfico de drogas no município, conforme a polícia.

O Departamento Técnico-Cientifica do Amazonas (DPTC-AM) foi ao local e, após a perícia, o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo. A Polícia Civil vai investigar o crime.

Muitas mortes em Iranduba

Um dos municípios que, sem dúvidas, obteve um aumento expressivo no número de assassinatos nos últimos anos foi Iranduba. Em 2019, foram 18 casos. Já em 2020, foram 16. 2021 teve 52 homicídios, o maior índice registrado, dentre os 62 municípios do Amazonas, com exceção de Manaus, que teve 857 assassinatos até outubro do ano passado.

Alguns dos casos tiveram estreita ligação com a famosa execução por acerto de contas do tráfico de drogas na área. Tanto na sede da cidade, como no Distrito do Cacau Pirêra. Tantas mortes, deixaram a população amedrontada.

