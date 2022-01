"Piratas" são presos por chefiar organização criminosa no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Quatro pessoas foram presas durante a "Operação Poseidon", nesta sexta-feira (21), no município de Coari, que tem como alvo os chefes de uma organização criminosa e financiadores da pirataria no município.

Roney Queiroz de Jesus, Edmilson Batista de Oliveira, Douglas Ferreira Cardoso e Lourena Thabita Souza Carvalho, foram os quatro suspeitos presos pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) durante a operação.

De acordo com o delegado José Barradas Júnior, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, a operação irá cumprir oito mandados de prisão preventiva e dez de buscas e apreensão.

A Operação Poseidon está movimentando diversos órgãos e cerca de 30 policiais do DIP estão envolvidos na ação, além da Base Arpão, Departamento de Investigação sobre Narcóticos (DENARC), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Coordenadoria de Recurso Especiais (CORE) e policiais militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari.

Com metade dos mandados já cumpridos, a polícia procura agora mais quatro envolvidos: Ronaldo Queiros de Jesus, Damisson Taylor Maciel Paiva, Ecivaldo Roseno Pinheiro e Arnaldo Junior Guimarães Mitouso, filho do ex-prefeito de Coari Arnaldo Almeida Mitouso, e possível chefe da organização.

Em 2019, o filho do ex-prefeito de Coari foi preso em flagrante por realizar disparos de arma de fogo em via pública. Foram apreendidos uma pistola calibre 38 e nove estojos de mesmo calibre.

Em 2016, o pai de 'Junior do Arnaldo', o ex-prefeito de Coari, Arnaldo Mitouso, foi preso por ser suspeito de encomendar a morte de um rival político, em 1995, que na época era prefeito do município, Odair Carlos Geraldo.

