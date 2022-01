Criminosos são presos com armas de grosso calibre em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nas últimas 24 horas, 10 homens, de idades entre 18 e 56 anos, foram presos nas zonas Norte, Leste e Sul de Manaus. 13 armas de diversos calibres foram apreendidas nas ocorrências.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 14h50 da quinta-feira (20), na rua Santos Dias, bairro Cidade Nova, zona norte, onde uma equipe em patrulhamento avistou um homem em atitude suspeita. Após abordagem, foi encontrado com ele um revólver, marca Taurus, calibre .38, e três munições intactas. O caso foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda no período da tarde, a guarnição Rocam 6971, em patrulhamento por volta das 17h30, pelo bairro Novo Aleixo, também na zona norte, abordou um homem de 20 anos, que carregava seis munições intactas em seu bolso.

Questionado, o indivíduo relatou que guardava uma arma de fogo em uma residência abandonada, na avenida Alameda Alphaville. A equipe se dirigiu até a casa e, durante busca, localizou um revólver de marca Taurus, numeração suprimida, calibre .38. A ocorrência também foi conduzida ao 6º DIP.

Já às 20h15, a equipe MT Rocam 01 prendeu um jovem de 18 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na rua Andorinhas, Cidade de Deus. Com ele, foram encontradas uma arma de fogo de fabricação caseira calibre .9 mm e seis munições do mesmo calibre não deflagradas. O jovem foi conduzido, juntamente com o material, para o 6º DIP.

Zona Leste

Ainda na quinta-feira, às 22h48, os policias da Rocam abordaram um homem em atitude suspeita, na avenida dos Oitis, bairro Armando Mendes. O indivíduo, de 22 anos, estava em posse de um revólver calibre .38, com numeração suprimida e cinco munições do mesmo calibre intactas. O flagrante foi registrado no 14º DIP.

Em outra ação do Amazonas Mais Seguro, a guarnição MT Rocam prendeu, na madrugada desta sexta-feira, um jovem de 18 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Os policiais realizavam patrulhamento, por volta de 1h08, na rua José Casemiro, no Centro da cidade, quando abordaram o infrator. Com ele, foram encontrados duas armas, munições e drogas, sendo: um revólver calibre .38, com cinco munições, de numeração 462084; uma escopeta calibre .12, com quatro munições, de numeração g096097-20; 108 trouxinhas de maconha; e 30 trouxinhas de maconha tipo skunk. O caso foi levado ao 1º DIP.

Mauazinho

Na zona leste, policiais da Rocam prenderam cinco homens por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, no Porto da Ceasa, bairro Mauazinho.

Os homens, de 20, 24, 27, 28 e 56 anos, estavam em um veículo Volkswagen Gol, de cor prata, sem placa identificada, e iriam embarcar na balsa com destino ao município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus).

Durante busca e revista, os policiais encontraram seis armas de fogo, sendo um revólver de marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida; um revólver Rossi, calibre .32, sem numeração; uma pistola Taurus, calibre .40, sem numeração; uma pistola Taurus, calibre .765, sem numeração; duas espingardas calibre .20, sem marca ou numeração; e oito munições intactas.

Questionados, os indivíduos informaram que haveria mais uma arma e entorpecentes escondidos nas proximidades. Os policiais foram ao local e apreenderam um fuzil, sem marca ou numeração; 12 munições de calibre .762 intactas; três tabletes e três porções médias de maconha tipo skunk; três porções de substância similar a oxi; e uma porção de semente de maconha.

Denúncia

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

