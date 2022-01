Pedreiro é morto enquanto trabalhava em obra na Zona Norte de Manaus

Alessandro foi atingido pelas costas. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O pedreiro Alessandro Santos Pereira, de 34 anos, foi morto a tiros, nesta sexta-feira (21), no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da capital amazonense.

Ele trabalhava na obra de uma casa na Avenida Preciosa, na localidade. Segundo informações da polícia, quando realizava os serviços na residência, quatro homens chegaram a pé no imóvel e efetuaram diversos disparos contra a vítima. O fato ocorreu por volta de 17h20.

Alessandro foi atingido pelas costas. De acordo com o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram quatro tiros com capsulas de 9mm e 40. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Após execução, corpo de venezuelano é abandonado em ramal de Manaus

Ex-detento é executado a tiros por criminosos na Zona Norte de Manaus