Homem é abordado e assassinado a tiros no Santo Agostinho

cápsulas foram encontradas no local | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (22), na rua Jerusalém, no bairro Santo Agostinho, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), moradores ouviram o barulho de vários tiros durante a madrugada e quando saíram de suas casas encontraram o corpo do homem jogado na rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas ao chegar ao local, o homem já estava morto. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado para realizar a perícia.

Duas cápsulas de projéteis foram encontradas próximo ao corpo. O calibre não foi informado.

A investigação será feita pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).

