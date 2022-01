Adolescente é apreendido após ameaçar agredir e matar a tia em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um adolescente de 16 anos foi apreendido, no início da tarde de sexta-feira (21), por volta de meio-dia, após ameaçar agredir e matar a tia, em Manaus.

A delegada Elizabeth de Paula, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), informou que o adolescente teria ameaçado a vítima, inclusive, era bastante agressivo também com a avó dele.

“Na quarta-feira (10), ele entrou em contato com uma conhecida da família, para informar que queria matar a tia, porém, não tinha feito, ainda, por não ter permissão de uma organização criminosa”, contou a delegada.

A autoridade policial relatou que, após as equipes da Deaai tomarem conhecimento do fato, o adolescente foi localizado e levado à delegacia, onde confirmou as ameaças de morte e ainda acrescentou que jogaria a cabeça de sua tia aos cachorros.

“Além da apreensão, foi solicitada à Justiça por uma medida protetiva em favor da família, pois todos residem no mesmo ambiente”, disse Elizabeth.

Procedimentos

Após os trâmites na Deaai, o adolescente será conduzido a um Centro Socioeducativo da capital, onde permanecerá à disposição da Justiça.

