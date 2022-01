Sargento da PM morre após ser baleado durante assalto em Manaus

A vítima foi levada às pressas para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, ainda na zona Leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O sargento da Polícia Militar Evandro da Silva Ramos morreu após ser baleado durante um assalto na tarde deste sábado (22), no bairro Ouro Verde, zona Leste da capital amazonense.

O sargento, segundo informações preliminares, foi abordado por dois homens em uma moto, que estavam vestidos como frentistas e anunciaram o assalto. O policial reagiu e foi baleado.

A vítima foi levada às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, ainda na zona Leste da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia está investigando o caso e apurando se os bandidos levaram pertences do sargento. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar, as buscas pelos criminosos foram iniciadas.

“Já estamos à procura dos infratores que cometeram o delito e se evadiram do local. Contamos com ajuda de rastreamento por câmeras e a Polícia Militar pede ajuda da população que possa nos fornecer qualquer tipo de informação”, afirma.

Solidariedade

Por meio de nota, a Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia e Bombeiros Militares do Estado do Amazonas expressou a solidariedade pela perda do PM.

“A Diretoria Executiva da ASSPBMAM, pelo seu Presidente Sgt. Pereirinha, expressa com pesar o falecimento do nosso irmão de farda 2° SGT PM RR/ EVANDRO DA SILVA RAMOS, vítima de homicídio. Nesse momento de dor, solidarizamos com os familiares e amigos, para que essa perda seja compreendida com esperança e conforto. Rogando ao Senhor Deus que conforte e console a todos, nesse momento de consternação, tristeza e angústia”, afirma a nota.

