Homem é morto a facadas por "amigo" durante bebedeira em Manaus

Manaus (AM) - Uma bebedeira na madrugada deste domingo (23) terminou em tragédia para um limpador de parabrisas, na zona Leste de Manaus.

Identificado como Flávio, a vítima estaria se divertindo na companhia de um "amigo", na rua Pirarucu, esquina com a rua Itaúba e, após um desentendimento, foi esfaqueado. O homem ainda tentou pedir socorro, mas não resistiu aos ferimentos e caiu morto na pista.

Populares do local alegam estarem chocados, mas já acostumados com a violência no bairro.

"Lamentamos muito essa violência. Tenho medo de andar à noite pelo bairro, mas o que se pode fazer?", disse um morador que não quis ser identificado.

Maria Carla, de18 anos, é estudante e afirma que a rua, onde aconteceu o crime, é uma das mais perigosas da área.

"Moro no bairro desde pequena e sempre sei de casos e violência nesse lugar. Estamos horrorizados", disse. O corpo de Flávio foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso e está atrás de identificar o assassino e a real motivação.

