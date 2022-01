Você viu esses homens? Eles mataram um sargento da PM em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) solicita a colaboração da população na divulgação das imagens dos criminosos suspeitos de assassinar sargento da reserva da Polícia Militar, Evandro da Silva Ramos.

O crime ocorreu na tarde deste sábado (22), por volta das 16h, na rua Tucanos, conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.



O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, informou que a dupla chegou em uma motocicleta e entrou na casa da vítima, supostamente para roubar, momento em que o sargento foi atingido por disparos de arma de fogo.

“A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu”, disse o delegado.

A autoridade policial relatou que, logo após a ação criminosa, os infratores fugiram na motocicleta, mas foram flagrados por imagens de câmeras de segurança das proximidades. Agora, o caso segue em investigação para averiguar as circunstâncias do fato, bem como identificar, localizar e prender os autores do crime.

Disque-denúncia

As pessoas que souberem do paradeiro desses indivíduos devem ligar para o número (92) 98118-9535, da DEHS, ou para o 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado.

