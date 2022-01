Em ação cinematográfica, PMs frustram assalto a banco no Amazonas

Munição de grosso calibre, uma submetralhadora e um fuzil foram apreendidos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma cena digna dos famosos assaltos em filmes americanos aconteceu no município de Novo Aripuanã (distante 227 quilômetros de Manaus) entre a noite de sábado (22) e madrugada deste domingo (23).

Por volta de 23h30, criminosos, fortemente armados, tentaram assaltar uma agência bancária no município.

No entanto, foram flagrados por uma guarnição policial, após a movimentação suspeita em frente ao banco. O sargento Leonam Colares, responsável pela equipe, acionou os policiais que estavam de folga para ajudar na ocorrência.

Bang bang!

Quando todo o efetivo chegou ao banco e os bandidos perceberam a presença dos PMs, uma troca de tiros cinematográfica começou. Durante a ação, os PMs correram para dentro de um cemitério e, de lá, revidaram os disparos.

Parte dos bandidos tentaram fugir usando uma pick-up, mas foram baleados, caíram no Rio Madeira e desapareceram. Os outros criminosos conseguiram fugir. Durante a ação policial, uma viatura da PM ficou crivada de balas.

No total foram apreendidos: um veículo Hilux, duas metralhadoras 9mm; dois carregadores do mesmo calibre; três carregadores calibre 5,56, 258 cartuchos do mesmo calibre; 246 cartuchos calibre 9mm; rádios comunicadores, esmerilhadeiras; britadeira, alicate de corte, além de outros materiais que seriam usados para o assalto. Nenhum policial ficou ferido.

