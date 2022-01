Jovem de 21 anos é executado com tiros na cabeça no Val Paraíso

A execução foi na rua Maquaré | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem, identificado como Ruan Lucas Colares Lobato, 21 anos, foi executado na tarde deste domingo (23), com tiros na cabeça e nas costas, na rua Maquaré, comunidade Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, quatro homens abordaram Ruan a pé e atiraram nele à queima-roupa. Ele ainda tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A lei do silêncio imperou na cena do crime por parte dos moradores, que preferiram não passar mais detalhes por medo de represália.

Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) se dirigiriam à rua Maquaré e fizeram patrulhamento na área, mas os criminosos não foram encontrados.

Cápsulas de ponto 40 foram recolhidas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve seguir a linha de investigação como mais uma execução do tráfico de drogas em Manaus.

A dor da mãe

No momento em que a polícia realizava os trabalhos, a mãe da vítima chegou à cena do crime e ficou desesperada, sendo amparada e retirada por familiares do local.

"Meu filho, meu filho, não! Eu quero ver meu filho!", gritava a mulher, extremamente abalada.

Agentes do Departamento Técnico de Polícia Científica (DPTC) realizaram a perícia no corpo. Depois o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção.

