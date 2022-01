Homem é executado em balneário do Jorge Teixeira, em Manaus

André não resistiu aos ferimentos e morreu no local | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- O que era para ser um dia de lazer para um homem identificado como André Viana Fonseca, de 40 anos, terminou em tragédia na noite de domingo (23).

A vítima foi surpreendida por “pistoleiros” enquanto estava em um balneário localizado no Ramal do Ipiranga, do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A vítima foi brutalmente assassinada.

Conforme testemunhas, o homem estava no balneário quando pelo menos três criminosos chegaram no estacionamento do local e surpreenderam a vítima a tiros.

Além de André, outras duas pessoas acabaram sendo baleadas no ataque criminoso. Os feridos foram encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

André não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia.



A motivação do crime ainda permanece desconhecida, mas há a suspeita de acerto de contas. A área onde o crime ocorreu é considerada vermelha e já registrou várias ocorrências de encontros de cadáveres por ser escura e pouco movimentada no período da noite.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que deve ouvir testemunhas para traçar o perfil da vítima.

