Em Manaus, “Loirinho” é executado por pistoleiros na Compensa

O homem caiu na rua por conta dos disparos e os suspeitos fugiram a pé | Foto: Yago-Frota

Manaus (AM)- Palco de vários confrontos entre facções criminosas, o bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, registrou mais uma execução na noite de domingo (23) que aterrorizou moradores do local.

Um homem até o momento ainda não identificado, conhecido apenas como “Loirinho” foi assassinado. O crime aconteceu na rua Manaus.

Conforme informações repassadas por moradores aos policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava em via pública quando foi surpreendida por criminosos que efetuaram disparos contra ele.

O homem caiu na rua por conta dos disparos e os suspeitos fugiram a pé. A vítima ainda agonizou no local, mas as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram apenas para constatar a morte.

Nenhum familiar compareceu à cena do crime e o local foi isolado pelas equipes competentes. Após a perícia, o corpo do homem foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda o reconhecimento oficial.

A motivação do crime é investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Foram realizadas diligências na área com intuito de capturar os criminosos, mas até o momento ninguém foi preso.

