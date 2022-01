PMAM apreende carga de carvão vegetal ilegal na rodovia AM-010

A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 53 mil | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) detiveram, na noite do domingo (23), um homem de idade não informada, por transporte de carga de carvão vegetal sem procedência, no Km 30 da rodovia AM-010.

Durante bloqueio, os militares abordaram o veículo tipo van, de placa NOV3420, que levava 83 sacas de carvão vegetal, o equivalente a sete metros de carvão (MDC).

A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 53 mil.

O indivíduo responsável pelo produto, porém, não apresentou o Documento de Origem Florestal (DOF), o que caracteriza crime ambiental.

Diante do fato, a ocorrência foi conduzida ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) informa à população que expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo tempo da viagem ou do armazenamento outorgada pela autoridade competente configura Crime Ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na lei.

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

