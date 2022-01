PMAM prende três homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma

As ocorrências foram registradas no Distrito de Cacau Pirêra | Foto: Divulgação

Cacau Pirêra (AM) - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na noite de domingo (23) e madrugada desta segunda-feira (24), três homens, de 20, 23 e 48 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

As ocorrências foram registradas no Distrito de Cacau Pirêra, localizado a 18 quilômetros de Manaus, e na zona Oeste da capital.

A primeira ação foi atendida pela equipe Rocam 6971, que durante patrulhamento recebeu informações, via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), de que uma disputa entre facções criminosas estaria acontecendo no Cacau Pirêra.

Com o apoio da MT Rocam 1, por volta das 21h40 de domingo, os militares foram ao local e avistaram vários indivíduos em atitude suspeita, que fugiram ao notar a presença das equipes.



Os policiais conseguiram deter um deles, um homem de 20 anos, com quem foram encontrados um rifle calibre .22; uma espingarda de pressão calibre .22; seis munições calibre PT.40; duas munições calibre .38; 11 porções médias de maconha; duas porções médias com aspecto de cocaína e uma porção pequena de produto semelhante à oxi. O caso foi conduzido ao 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda na noite de domingo, a equipe Rocam 5, por meio do disque-denúncia, recebeu a informação que um homem estaria efetuando disparos em via pública, no bairro Compensa, zona Oeste da capital.

Os militares se dirigiram ao local e, por volta das 22h30, identificaram e detiveram o indivíduo, de 48 anos, na rua São Vicente.

Com o homem, foram apreendidos uma espingarda calibre .20, fabricação caseira; uma arma de fabricação caseira calibre .36; duas munições intactas e uma munição calibre .36 deflagrada.

O infrator foi encaminhado ao 19º DIP.

Já na madrugada desta segunda-feira, por volta da 1h, a equipe Rocam 2332 avistou alguns indivíduos em atitude suspeita no beco Brasil, localizado no bairro Santo Agostinho, zona Oeste.

Ao avistarem os policiais, os indivíduos fugiram, porém um deles foi alcançado. Após busca pessoal, foram encontrados com ele uma arma de fogo calibre .38, numeração IG171860, cinco munições do mesmo calibre não deflagradas; uma porção de maconha; dez porções de substância similar a cocaína; e uma balança de precisão.

O caso foi conduzido ao 19º DIP.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Leia mais:

Criminosos são presos com armas de grosso calibre em Manaus

Polícia prende 13 pessoas com drogas, armas e objetos roubados no AM