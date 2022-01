Vídeo: pai de traficante é amordaçado e executado a tiros no Iranduba

A vítima estava com as mãos e pés amarrados e foi encontrada por moradores da área. | Foto: Divulgação

Iranduba (AM)- Confrontos entre facções criminosas estão se tornando frequentes no município de Iranduba (distante 27 quilômetros da capital).

Desta vez, o pai de um suspeito de participar do tráfico de drogas daquele município foi uma das vítimas da criminalidade. O corpo de Rene Gomes Miranda, de 44 anos, foi encontrado em uma área de mata em um ramal nas proximidades da Cidade Universitária na manhã desta segunda-feira (24).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava com as mãos e pés amarrados e foi encontrada por moradores da área.

O crime pode ter sido uma retaliação do tráfico de drogas pela morte de Marcelo Nonato Alves, de 30 anos de idade, ocorrida na noite de domingo (23), por volta das 18h30, na rua Três do Distrito de Cacau Pirêra.

Marceliho foi morto neste domingo (23) | Foto: Reprodução

" Acreditamos que o crime tenha sido consequência da morte de ontem. Marcelo integrava uma facção criminosa rival a do filho de Rene que se chama Rene Gomes Miranda Filho, de 26 anos, o "Bebezão". Hoje sequestraram pai e filho e acabaram matando o pai, pois supostamente o filho teria escapado " fonte policial ao Em Tempo,

A partir de agora, os familiares da vítima serão ouvidos para que a Polícia Civil investigue se o pai do

"Bebezão" é filho da vítima e possui passagens pela polícia | Foto: Divulgação

"Bebezão" tinha alguma relação com a criminalidade ou se apenas foi morto no lugar do filho, que supostamente seria o alvo dos criminosos. "Bebezão" já possui passagem pela polícia.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica realizou perícia no corpo de Renê que foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e encaminhado para exame de necropsia.

Veja a transmissão do caso:





