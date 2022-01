Veja o vídeo do momento que lutador de jiu-jitsu é morto a tiros

Imagens mostram o momento que o Lucas foi morto | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Câmeras de segurança registraram o momento que o entregador e lutador de jiu-jitsu, Lucas Michel de Oliveira, de 24 anos, foi morto com mais de 12 tiros na rua Amazonas, no Santo Agostinho, na zona Oeste de Manaus, na tarde desta segunda-feira (24).

Nas imagens é possível ver que Lucas subiu em sua motocicleta, e assim que deu a partida, um carro - modelo HB20, cor branca - já o aguardava. No momento que o lutador tentou passar pela rua, o carro atrapalha sua passagem e os criminosos descem do carro e atiram contra o jovem, que foi alvejado com tiros na cabeça e no corpo.

Veja o momento:

| Autor: Reprodução

Lutador de jiu-jítsu e entregador de uma drogaria, Lucas era conhecido na região como um bom vizinho. Tranquilo, morava há pouco tempo no local com a esposa, que está grávida. Um dos moradores, que não quis se identificar, informou que ele não tinha problemas com ninguém.

| Foto: Marcos Holando/AET

Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local e realizaram o isolamento da área, além de acionar os órgãos competentes, como o Departamento de Polícia Técnico-Cientifica do Amazonas (DPTC-AM) e o Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo.

Familiares e amigos do lutador estiveram no local e ficaram abalados com a cena de Lucas morto. Para polícia, informaram que ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que era muito engajado no esporte, inclusive ganhou medalhas em competições de jiu-jítsu.

As imagens da câmera de segurança devem ajudar a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) a descobrir os autores do crime e a motivação do homicídio.

Confira a live feita no local:





Leia mais:

Lutador é executado com 12 tiros no Santo Agostinho

Homem é abordado e assassinado a tiros no Santo Agostinho