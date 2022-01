Mais de três mil testes rápidos de Covid são aprendidos em Roraima

Motorista que levava a carga foi detido por não apresentar nota fiscal | Foto: Divulgação

Roraima (RR) - Mais de três mil testes rápidos para a detecção da Covid-19 foram apreendidos por equipes do Grupo de Resposta Tática da Polícia Civil de Roraima durante uma fiscalização e a investigação concluiu nesta segunda-feira (24) que eles provavelmente foram desviados da saúde pública do Amazonas.

O material estava sendo transportado em um furgão que havia saído do Amazonas e foi barrado na última sexta-feira (21) no Posto do Jundiá. Há a suspeita que eles tenham sido desviados para serem vendidos a clínicas particulares de Boa Vista.

De acordo com a delegada Magnólia Soares, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Administração Pública (DRCAP), os agentes de polícia detiveram o motorista que levava a carga após ele não apresentar a nota fiscal e ter afirmado não ter passado pela fiscalização Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

“O motorista relatou que a carga era uma doação da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas para a Secretaria de Saúde (Sesau) de Roraima, que após ser contatada pela investigação policial afirmou que não tinha conhecimento dessa doação. Houve, então, uma autuação pela Sefaz e a carga ficou retida”, afirmou a autoridade policial.

Um dia após a apreensão, uma guia de imposto de R$ 94 mil referente ao material foi paga por um empresário e a carga foi liberada. Após as equipes tomarem conhecimento desse pagamento, a carga foi novamente retida já em Boa Vista com apoio de equipes do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Roraima e da Polícia Rodoviária Federal. Os envolvidos na liberação da carga foram encaminhados para uma Central de Flagrantes e prestaram depoimentos.

“Novas diligências foram realizadas na manhã desta segunda-feira (24), onde foi comprovado que o material apreendido na verdade se trata de três mil testes para detecção da Covid-19, oriundos da rede pública do Estado do Amazonas, que foram desviados e seriam vendidos para clínicas ou laboratórios particulares aqui de Roraima”, destacou a delegada.

Conforme a titular da DRCAP, com a identificação da origem dos testes e a confirmação do desvio do material, foi feito o contato com o Amazonas para devolução da mercadoria à rede pública.

“Daremos continuidade nas investigações para apurar o crime fiscal e, no Amazonas, também será investigado o possível crime de peculato com a possível participação de um empresário aqui de Roraima”, concluiu a delegada.

Questionada pelo Em Tempo sobre o caso, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas informou que está apurando o caso.

*Com informações da assessoria

