Trio é preso após perseguição cinematográfica em Manaus

Manaus (AM) - Uma abordagem de equipes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) resultou nas prisões de três suspeitos na frente do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na noite de segunda-feira (24). Eles estavam com uma arma de fogo falsa.

As equipes estavam em patrulhamento quando perceberam que duas mulheres e um homem estavam em atitude suspeita dentro de um carro modelo Volkswagen Voyage, de cor prata. Eles deram ordem de parada, mas o condutor acelerou e tentou fugir.

Logo em seguida, foi uma verdadeira cena de filme. Mais duas viaturas surgiram para dar apoio à ocorrência, juntamente com três policiais da Rocam Motos.

Os suspeitos foram capturados e apresentados no 6° DIP. Na entrada da delegacia, o homem afirmou à imprensa que não sabia que havia uma arma falsa no carro e que o objeto pertence às mulheres.

A polícia suspeita que o trio iria cometer assaltos na capital com uma arma de fogo falsa. O trio foi interrogado pelo delegado, que deve adotar os procedimentos cabíveis.

