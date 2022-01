Mulher é executada com vários tiros enquanto jantava na Compensa

O crime aconteceu na rua do Areal | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - No momento em que jantava, uma mulher, até o momento ainda não identificada, foi executada a tiros na noite de segunda-feira (24), na rua do Areal, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme testemunhas, criminosos em um carro chegaram ao local e surpreenderam a vítima com o ataque a tiros.

A mulher agonizou no local e não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas apenas constatou a morte da vítima.

Nenhum dos moradores conseguiu reconhecer a vítima. Muitos deles ficaram chocados com a forma que a mulher foi assassinada.

Após perícia, o corpo dela foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e está no necrotério aguardando reconhecimento oficial dos familiares.

Após a identificação, policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem traçar o perfil da vítima para identificar a motivação da morte.

Área vermelha

A Compensa é um dos bairros de Manaus considerado uma área vermelha devido ao alto índice de criminalidade. A maioria dos homicídios são relacionados ao tráfico de drogas.

No dia 6 deste mês, uma outra mulher foi assassinada no bairro. Ângela Araújo da Silva, de 43 anos, foi executada a tiros, em um bar na rua Santa Rita.

De acordo com informações repassadas por testemunhas à Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por um criminoso que chegou em um veículo não identificado e efetuou os disparos contra ela.

Após o crime, o suspeito fugiu e a vítima foi socorrida e encaminhada ao Serviço de Pronto-Atendimento Joventina Dias. No entanto, mesmo após dar entrada na Unidade Hospitalar, a vítima não resistiu aos ferimentos. A DEHS também investiga esse assassinato.

