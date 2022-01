Preso homem que matou e jogou corpo de mulher em rio no interior do AM

Kátia Omar Rodrigues Envira tinha 41 anos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Ewerton de Oliveira Simões, 23, conhecido como “Marreco”, foi preso pelo assassinato de Kátia Omar Rodrigues Envira, que tinha 41 anos, no último sábado (22), em Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus).

Conforme o delegado Aldiney Nogueira, que responde interinamente pela 41ª DIP, o crime ocorreu na madrugada de sábado, no bairro Liberdade Favelinha. A autoridade policial informou que, inicialmente, o suspeito foi apresentado na delegacia por policiais militares como suposto autor do crime.

" Conseguimos coletar elementos robustos de que o homem realmente teria executado a vítima a pauladas e, posteriormente, jogado seu corpo em um igarapé da localidade. Averiguamos que Ewerton possui uma extensa ficha criminal por crimes e atos infracionais como homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, tanto em Urucurituba quanto em Manaus " Aldiney Nogueira, delegado

A autoridade policial relatou que, durante as investigações, os policiais encontraram na casa do suspeito três armas de fogo, rádios comunicadores e maconha do tipo skunk.

“Essa resposta imediata das forças de segurança visa dar um recado importante e direto. O Estado agirá sempre de modo ágil e firme contra qualquer tentativa de intimidação por parte de infratores contra a população ou contra órgãos públicos. Também ressaltamos que foi solicitada a conversão das prisões em flagrante em prisão preventiva, e solicitada a autorização de transferência do detento envolvido com o homicídio e tráfico de drogas para uma unidade prisional da capital”, ressaltou Aldiney.

O delegado relatou que, logo após a prisão de Ewerton, houve um atentado contra uma ambulância, o que seria uma possível retaliação em decorrência da prisão do indivíduo. Além disso, populares incendiaram a casa do criminoso, revoltados com a morte da mulher.

Durante as diligências em torno da prisão de Ewerton, foi realizada a prisão de outros quatro criminosos, identificados como Mateus dos Santos Barata e Hudson Teixeira da Silva, por tráfico de drogas; Ricarmo dos Santos Barata e Elói Monteiro Batista, por associação ao tráfico.

Na ocasião foram apreendidas porções de maconha, oxi e cocaína, além de cinco aparelhos celulares e duas bolsas.

Ewerton foi autuado por homicídio qualificado; Matheus e Hudson por tráfico de drogas; e Ricarmo e Elói por associação para o tráfico. Todos permanecerão custodiados na carceragem da unidade policial, à disposição do Poder Judiciário.

