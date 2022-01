Homem é preso por violência psicológica e doméstica contra ex no AM

| Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus (AM) - Um agente de portaria, de 23 anos, foi preso pelos crimes de violência psicológica e doméstica, cometidos contra sua ex-companheira, uma manicure de 18 anos. A prisão ocorreu no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus, por volta das 15h30 de segunda-feira (25).

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia da Mulher, a vítima compareceu à delegacia para relatar que mantivera um relacionamento com o suspeito durante um ano e quatro meses, e que havia se separado dele devido às ameaças, injúrias e agressões físicas constantes que sofria.

“Ao longo do relato, a jovem contou que, no dia 21 de janeiro deste ano, estava em sua residência, na companhia do suspeito e de sua filha, fruto de um antigo relacionamento, momento em que tiveram uma discussão. Ele a lesionou e a ameaçou de morte”, explicou a delegada.

Segundo a autoridade policial, a separação do casal foi em decorrência do tal ocorrido. “Ela resolveu morar com a mãe e, posteriormente, comparecer à DECCM para registrar o fato. Na ocasião, a vítima recebeu um telefonema, informando que o autor estava na frente da casa de sua mãe, exigindo vê-la, com tons de ameaça”, relatou Débora.

Mafra explica que, após ouvir a jovem, as equipes se dirigiram ao local onde o infrator se encontrava, a fim de efetuar a prisão dele, logrando êxito na ação policial.

O suspeito responderá pelos crimes de violência psicológica e doméstica e ficará à disposição da Justiça.

