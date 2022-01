"Loira do Face" é presa por roubos e homicídio em Manaus

A mulher tem uma longa ficha criminal | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Muito conhecida pela polícia por cometer vários assaltos na zona Leste de Manaus, Aline Fontoura da Silva, de 32 anos, a "Loira do Face" foi presa por equipes do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), durante operação policial ocorrida na segunda-feira (14), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ela tem ainda passagens por latrocínio tentado e envolvimento em um homicídio.

De acordo com o delegado Christiano Castilho do 14° DIP, Aline é conhecida por agir com extrema violência durante assaltos com comparsas. Além de arrastões, ela também participou de um roubo à residência no bairro Parque Dez de Novembro, na zona Centro-Sul, onde o grupo criminoso que ela atua fez uma verdadeira "limpeza".

"A mulher tem uma extensa ficha criminal que conta com crimes de tráfico de drogas, roubo, latrocínio tentado. Descobrimos que ela tinha um mandado em aberto pelo crime de homicídio cometido no ano passado, no bairro Jorge Teixeira, e comunicamos à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)", informou Castilho.

Aline a partir de agora irá prestar os esclarecimentos à autoridades policiais e deve ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT). Pessoas que reconheçam Aline como autora de crimes podem comparecer ao 14° DIP para formalizarem a ocorrência.

Veja o vídeo do delegado falando sobre a prisão

Delegado fala sobre prisão de “Loira do Face” em Manaus | Autor: Portal Em Tempo

