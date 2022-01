PC-AM prende indivíduo por homicídio e tráfico de drogas

O infrator já havia sido preso, em flagrante, em setembro de 2019. | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus (AM) - A equipe de investigação do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), prendeu na segunda-feira (24), por volta das 15h30, um homem identificado como William Paixão Rodrigues, de 27 anos, em cumprimento a mandados de prisão preventiva pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas.

A prisão ocorreu na rua Cruzeiro, bairro Betânia, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular da unidade policial, o infrator já havia sido preso, em flagrante, em setembro de 2019, em posse de substâncias entorpecentes, e também com três pistolas, após ter executado uma pessoa com vários tiros.

" O homem estava respondendo pelo crime em liberdade, porém sua prisão preventiva foi decretada após ele descumprir medidas cautelares, bem como romper a tornozeleira eletrônica que utilizava. " Fabiano Rosas, delegado

A autoridade policial informou que, após expedida a ordem judicial, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender William, no bairro Betânia, zona sul.



Disque-denúncia

O delegado Fabiano Rosas disponibiliza à população o número (92) 99962-2458, disque-denúncia do 7º DIP, para que sejam repassadas informações relacionadas a crimes ocorridos na abrangência da unidade policial.





" A identidade do informante será mantida em sigilo. " Fabiano Rosas, delegado





Procedimentos

William responderá pelo crime de homicídio qualificado e tráfico de drogas, e será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

Leia mais:



Preso homem que matou e jogou corpo de mulher em rio no interior do AM

"Loira do Face" é presa por roubos e homicídio em Manaus