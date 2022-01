Corpo é achado com faca cravada no peito em igarapé na Redenção

Policiais militares da 17ª Cicom isolaram a área do crime | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na noite desta terça-feira (25), por volta das 19h, com uma faca cravada no peito em um igarapé, que fica nas proximidades de uma área de mata, na rua 25 de dezembro, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima foi vista acompanhada por, pelo menos, outros seis homens e logo em seguida foram ouvidos disparos de arma de fogo na área.

Após alguns instantes, os moradores saíram das casas e se depararam com o corpo da vítima jogado no igarapé. A vítima estava com a faca cravada no peito. Ninguém soube identificar o homem.

Policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área do crime para atuação das demais equipes competentes.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) fez perícia para identificar se além de perfurações causadas pela arma branca havia também ferimentos por arma de fogo no corpo da vítima, já que tiros foram ouvidos na localidade. Até a publicação dessa matéria não havia uma conclusão da perícia.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A faca encontrada no corpo da vítima foi apreendida pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

