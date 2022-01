SSP-AM inicia operação "Catraca Mais Segura" em Manaus

A população pode ajudar a polícia no combate ao crime mediante denúncias por meio do 181 | Foto: Acervo/SSP-AM

Manaus (AM) - As forças de segurança do Estado já iniciaram as ações da operação Catraca Mais Segura na capital, que está sendo coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O objetivo da ação é ampliar os trabalhos da operação Catraca, que já é realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), e garantir a segurança da população usuária do transporte coletivo na capital.

Até o dia 24 de janeiro deste ano, a polícia registrou 293 roubos em coletivos, de acordo com dados estatísticos da SSP-AM.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, a SSP-AM determinou que as ações da operação Catraca, realizadas diariamente pela PMAM em Manaus, sejam intensificadas para combater os roubos em ônibus do transporte coletivo.

" Estamos em planejamento para que essa operação possa ser ampliada, com a participação da SSP-AM. Faremos uma operação integrada, a fim de poder reduzir esse número. Nossa intenção é que essa redução chegue a 20% até o fim de janeiro (em relação ao mesmo período do ano passado). " general Carlos Alberto Mansur, secretário de Segurança Pública

Por meio do programa Amazonas Mais Seguro, a SSP-AM determinou que o policiamento ostensivo fosse intensificado em todas as zonas da capital.

Policiais militares fazem ações em locais onde há um elevado índice de roubos, com objetivo de garantir a segurança da população.



Lançado em julho de 2021 pelo governador Wilson Lima, o programa abrange um conjunto de ações, promovendo a integração dos órgãos de segurança para que seja possível alcançar a redução das taxas de homicídios e outras mortes violentas, além de ampliar a apreensão de entorpecentes, armas de fogo e munições, e o índice de resolução de inquéritos de crimes letais intencionais.



Com isso, o Governo do Amazonas, por meio da SSP-AM, busca levar mais segurança para a população, além da melhoria da produtividade e redução dos índices criminais.

Denúncia

A população pode ajudar a polícia no combate ao crime mediante denúncias por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br .

Leia mais:

Em Manaus, PM realizou mais de 25 mil abordagens em ônibus

Passageiros pagam mais caro para fugir de assaltos a ônibus em Manaus