Líder do Comando Vermelho, "Tio Patinhas", é solto pela justiça no AM

Manaus (AM) - O narcotraficante Clemilson dos Santos Farias, conhecido como "Tio Patinhas", deixou a cadeia nesta quarta-feira (26), conforme a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), após a Justiça do Amazonas revogar a prisão em um dos processos que ele responde. A decisão foi assinada na última segunda-feira (25).

Considerado um criminoso de alta periculosidade, "Tio Patinhas" é um dos chefes do Comando Vermelho no Amazonas. Ele foi preso em 2018 em um apartamento de luxo, em Pernambuco. Ele é ligado a diversos homicídios praticados na capital amazonense. Em alguns, os criminosos deixaram um bilhete com o recado: "Tio Patinhas que mandou".

A Polícia Militar de Pernambuco ainda apreendeu com Clemilson uma metralhadora calibre .50, com poder de derrubar até um avião.

De acordo com a justificativa da juíza Rosália Guimarães Sarmento, a denúncia feita pelo Ministério Público contra "Tio Patinhas" foi julgada improcedente por fragilidade de provas. A sentença também pede a restituição dos bens dele que foram apreendidos.

"Por todo o exposto e por tudo o mais que destes autos consta julgo integralmente improcedente o pedido formulado na denúncia e absolvo os réus Clemilson dos Santos Farias e Luciane Barbosa. De todas as imputações que lhes foram feitas na exordial acusatória, pela ausência/fragilidade das provas que, da forma que se encontram, são insuficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva dos crimes atribuídos aos réus supramencionados. Fulcro a presente sentença nos incisos V e VII do art. 386 do CPP.", diz a decisão.

"Ante a absolvição do nacional Clemilson dos Santos Farias, revogo sua prisão preventiva, e, consequentemente, determino que seja expedido o competente alvará de soltura", diz a juíza.



Luciane é esposa de Clemilson e apontada no processo como "braço financeiro" do criminoso. "Exercia papel fundamental também na ocultação de valores oriundos do narcotráfico, adquirindo veículos de luxo, imóveis e registrando empresas laranjas", consta na denúncia do MP. Luciane estava respondendo ao processo em liberdade.

Histórico

Clemilson dos Santos Farias, vulgo "Tio Patinhas", é natural de Novo Airão (AM) . E, 2015, ele foi preso com 15 bananas de dinamite, um fuzil e drogas em um sítio no ramal do Pau-Rosa, no quilômetro 21 da rodovia federal BR-174. O sítio, avaliado em R$ 1 milhão, estava no nome do próprio narcotraficante.

"Tio Patinhas" é apontado também como o número 2 da facção Comando Vermelho, comandada por Gelson Carnaúba, conhecido como "Mano G".

Segundo a Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), o plano inicial de Clemilson era a dominação de todas as áreas comandadas pela FDN, tanto em Manaus, como em outras partes do Brasil. Para isso, ele mandava matar todos os que não fossem do Comando Vermelho, independentemente se eram ligados à uma facção criminosa ou não.

Clemilson pertencia, inicialmente, à facção de "João Branco" e "Zé Roberto da Compensa". Foi nela que ele cresceu e se firmou como um dos nomes do tráfico. No entanto, o plano de dominação começou a tomar forma depois que ele soube de onde e como eram comprados os entorpecentes e outros materiais comercializados pela facção.

