PF prende três pessoas e entorpecentes no Rio Negro

Com ajuda de um cão farejador de drogas, os agentes entraram na embarcação e encontraram o material embalado em sacos plásticos. | Foto: Reprodução

Manaus - Três pessoas foram presas em flagrante e cerca de 80 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, foram apreendidas por agentes da Polícia Federal em uma embarcação de nome ‘Barão do Juruá’ na madrugada desta quarta-feira (26). Segundo a Polícia Federal a carga saiu da cidade de Japurá, no Norte do Amazonas, com destino a Manaus.



A prisão de suspeitos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A apreensão do material ocorreu durante uma fiscalização de rotina. Com ajuda de um cão farejador de drogas, os agentes entraram na embarcação e encontraram o material embalado em sacos plásticos.

Essa é a segunda grande apreensão de entorpecentes pela Polícia Federal, em uma semana, nos rios amazonenses. Na última quarta-feira (20), os agentes apreenderam em uma embarcação no Rio Negro cerca de 1,5 tonelada da Skunk avaliada pelos agentes em R$ 20 milhões. Na ocasião, nenhuma pessoa foi presa.

