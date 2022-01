Integrantes de organização criminosa são presos com arma e drogas

Os policiais receberam informações que os suspeitos estavam em uma casa na rua Santa Rosa, no bairro Graça Lopes, comercializando drogas. | Foto: Reprodução

Iranduba - Equipes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deflagraram no final da manhã desta quarta-feira (26), uma operação que resultou nas prisões de três homens integrantes de uma organização criminosa que atua no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus). Eles estavam com armas e drogas.

Os suspeitos foram identificados como Alessandro de Souza Alvim Filho, de 18 anos; Caio Ítalo Soares Preste, de 19 anos e Maicon David Pinheiro Barros, de 38 anos.

Os policiais receberam informações que os suspeitos estavam em uma casa na rua Santa Rosa, no bairro Graça Lopes, comercializando drogas.

Os policiais foram até o local e renderam o trio. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, 10 munições calibre 12, 190 trouxinhas de oxi, cinco porções da mesma substância, trouxinhas e porções de maconha, além de cocaína.

Um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor branca também foi apreendido pela polícia que investiga o possível uso do carro em crimes de homicídio e distribuição de drogas.

O caso foi apresentado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Os suspeitos devem ficar à disposição da Justiça.

