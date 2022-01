Criminosos são presos com submetralhadora e drogas na Compensa

O caso foi apresentado no 19° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro homens foram presos no final da tarde desta quarta-feira (26), após policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), receberem denúncias anônimas informando que na rua 25, do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, havia um ponto de venda de drogas. Os suspeitos identificados como José Rodrigues, de 30 anos, Maycon Willas, de 24 anos, Natanael Carvalho, de 18 anos e Ruan Carlos, de 24 anos, estavam com duas armas de fogo, dentre elas, uma submetralhadora, além de várias porções de entorpecentes.

De acordo com o coronel Cledemir Silva, titular da Secretaria-Executiva de Operações Adjuntas, os policiais encontraram os homens no terceiro andar de um prédio de quitinete e ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram jogar a submetralhadora no telhado de outra casa.

"Conseguimos apreender durante a operação duas armas de fogo, bastante droga sendo cocaína, maconha e oxi e balança de precisão. Os aparelhos celulares utilizados por eles para o tráfico e dinheiro também foi apreendido. Todos possuem passagem pela polícia por tráfico e alguns por roubo", explicou Silva.

O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e os suspeitos irão responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles devem ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

"Mais uma vez isso prova a importância da população continuar fazendo denúncias por meio do número 181. A operação foi realizada com sucesso e demos respostas com essas prisões", destacou o coronel.

