Na capital, PMAM apreende quase 3 toneladas de pescado ilegal

Manaus - Em ação fiscalizatória, policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), vinculado ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), apreenderam, na noite de terça-feira (25), aproximadamente 3 toneladas de pescado com procedência irregular. A apreensão ocorreu em um terminal pesqueiro localizado na orla da zona sul da capital.



A ação rotineira de fiscalização ocorreu por volta das 21h, no Terminal Pesqueiro da Feira da Panair, na orla fluvial da zona sul. Durante as inspeções, os militares suspeitaram de uma embarcação com médio porte, vinda de Beruri (a 173 quilômetros da capital), e nos procedimentos de vistoria, encontraram aproximadamente 3 toneladas de pescado, contendo, entre outras, espécies de comercialização proibida por lei por estarem em período de defeso, entre elas pirarucu, tambaqui, aruanã, pacu e sardinha.

O responsável pela carga, um homem de idade não informada, foi questionado sobre a procedência e a guia legal emitida pelo órgão ambiental competente, contudo não apresentou nenhuma documentação, caracterizando-se crime ambiental. Toda a carga foi apreendida, e o responsável foi conduzido para a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema).

A Polícia Militar alerta que pescar, transportar e comercializar peixes do ambiente natural que se encontram em período de defeso configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas em lei.

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.





