Presos em Manaus suspeitos de sequestro de empresários no Puraquequara

Manaus - Criminosos suspeitos de sequestrarem dois empresários na manhã desta quarta-feira (26) em um sítio no bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus, foram presos durante investigações dos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). As vítimas foram rendidas e obrigadas a realizarem transferências bancárias que ultrapassaram R$ 40 mil. O fato ocorreu às 6h30 e as circunstâncias da prisão ainda não foram divulgadas.

As vítimas foram surpreendidas por pelo menos dez homens armados e foram levadas para um "cativeiro" em uma casa na Zona Norte de Manaus. Na ação criminosa, um carro modelo Chevrolet S10, chegou a ser roubado dos empresários, mas horas depois foi abandonado pelos suspeitos e recuperado pela polícia.

Após a família tomar conhecimento do crime, a ocorrência foi comunicada à equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Mais detalhes do caso serão repassados em coletiva de imprensa prevista para a manhã de quinta-feira (27). O Portal Em Tempo segue acompanhando o caso.

