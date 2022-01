Neta é presa por planejar morte de avô sargento da PM em Manaus

O caso foi investigado pela DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) confirmou na noite desta quarta-feira (26) que o sargento da reserva da Polícia Militar do Amazonas, Evandro da Silva Ramos , de 59 anos, foi vítima de um assassinato planejado pela própria neta dele.

A vítima foi morta a tiros na tarde do último sábado (22), no que inicialmente era tratado como latrocínio [roubo seguido de morte]. A PC-AM divulgou nesta quarta-feira (26) que a neta dele e o namorado são os responsáveis pelo crime e estão presos.

As informações referentes às circunstâncias do casal e identificação deles ainda não foram reveladas. No dia do crime, o sargento foi abordado por dois homens em uma moto, que estavam vestidos como frentistas e anunciaram o assalto. O policial reagiu e foi baleado. Conforme as investigações, a neta foi a mandante do crime e planejou o roubo ao avô.

O sargento ainda chegou a ser socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, também zona Leste da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda no domingo (23), foram divulgadas pela polícia as imagens dos dois homens designados pela neta do sargento para cometerem o crime e as informações repassadas pela polícia podem ter ajudado na captura de um deles e na elucidação do crime por interesse patrimonial.

Maiores detalhes do caso serão divulgados em coletiva de imprensa prevista para ocorrer na manhã de quinta-feira (26).