Suspeito de matar amigo com facada no peito e tiros é preso em Manaus

Manaus (AM) - Após ser acusado de envolvimento na morte do "amigo" com uma faca cravada no peito e tiros, um homem de 23 anos que não teve o nome revelado pela Polícia Militar foi preso na tarde desta quarta-feira (26), na rua Flor de Pluma, no bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O crime ocorreu na noite de terça-feira (25), no bairro Redenção, também naquela zona da cidade.



Conforme policiais da Força Tática, o homem estava em atitude suspeita quando foi abordado pelas equipes e questionado se possuía passagens criminais e demonstrou nervosismo.

Ele acabou sendo detido para averiguação e foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto por roubo.

Na delegacia, a equipe da Força Tática informou que o homem pode ter envolvimento na morte do garçom Cizocrates de Brito Prestes, que tinha 30 anos. Ele deve ser conduzido à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que deve dar prosseguimento ao caso.

A vítima foi arrastada para uma área de mata por alguns indivíduos e teve o corpo jogado em um córrego.

O suspeito deve prestar os esclarecimentos necessários e permanecer à disposição na Central de Recebimento e Triagem no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

