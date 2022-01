Trio é preso com distintivos e equipamentos de uso policial em Manaus

O trio foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Três criminosos com idades entre 20 e 27 anos foram presos no final da tarde desta quarta-feira (26), por volta das 17h, com armas de fogo, distintivos e equipamentos restritos da Polícia Civil do Amazonas. A ação foi deflagrada pela equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) durante patrulhamento de rotina na avenida Camapuã, no conjunto Braga Mendes, na Zona Norte de Manaus.



Conforme os policiais militares, os suspeitos foram avistados em atitude suspeita dentro de um veículo modelo Chevrolet Ônix, de cor branca, utilizado para cometer arrastões na localidade.

Durante revista no carro foram encontrados vários uniformes, distintivos e equipamentos restritos da Polícia Civil do Amazonas. Com os suspeitos foram apreendidos ainda duas armas de fogo, sendo duas pistolas de calibres 40 e nove milímetros, com munições.

O trio foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde devem prestar esclarecimentos sobre a posse das armas e o uso dos materiais exclusivos das Forças de Segurança. Eles devem permanecer à disposição da Justiça e serão encaminhados à Audiência de Custódia.

Leia mais