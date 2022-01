Dois homens são assassinados a tiros por criminosos em Manaus

Os crimes serão investigados pela DEHS | Foto: Cesar Gomes

Manaus (AM) - A capital amazonense registrou dois homicídios sangrentos na noite de quarta-feira (26). O detento do semiaberto Paulo Ricardo Batalha, de 35 anos, foi morto a tiros após ser chamado por suspeitos para recarregar a tornozeleira eletrônica, na rua Belém, comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, zona Norte.

De acordo com o que a sobrinha da vítima informou no Boletim de Ocorrência (BO), o crime aconteceu por volta das 21h, quando os suspeitos teriam chamado Paulo Ricardo para recarregar a tornozeleira eletrônica.

Os criminosos seriam conhecidos e teriam esperado o detento sair de dentro da própria casa para executá-lo.

Paulo Ricardo ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas morreu horas depois de chegar na unidade de saúde.

Detento do semiaberto, Paulo responde por homicídio qualificado e a motivação do assassinato pode ter relação com a execução dele.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

Executado após partida de futebol

Já no bairro Alvorada, o motoboy André Santos Carneiro, 35 anos, foi executado a tiros após uma partida de futebol na Quadra Nossa Senhora de Fátima.

O motoboy teria saído da partida de futebol quando os criminosos passaram em um carro - modelo Gol e cor branco - e dispararam vários tiros contra ele.

André ainda foi socorrido para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, mas morreu horas depois.

A DEHS também investigará o crime.

