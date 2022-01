Mandante da morte de sargento leva socos e tapas na saída da DEHS

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Alexandre Borges de Oliveira, de 20 anos, um dos responsáveis pela morte do sargento da reserva da Polícia Militar do Amazonas, Evandro da Silva Ramos, de 59 anos, foi agredido por familiares da vítima na porta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na manhã desta quinta-feira (27).

Ele é namorado da neta da vítima, Thaysa Ramos Costa, de 19 anos, também responsável pelo homicídio. Juntos, eles planejaram e contrataram os pistoleiros para matar o sargento.

Alexandre confessou o crime em depoimento à DEHS. Após sair da delegacia, os familiares do sargento da reserva estavam revoltados a espera dos responsáveis pelo crime. O réu confesso estava saindo escoltado pelos policiais quando levou uma surra.

Familiares do sargento permaneceram no lugar, bem exaltados, e aguardavam para agredir também Thayssa, mas a polícia evitou o conflito.

Entenda o caso:

Evandro da Silva Ramos foi morto a tiros na tarde do último sábado (22) , no que inicialmente era tratado como latrocínio (roubo seguido de morte). Entretanto, na quarta-feira (26), a Polícia Civil informou que a neta dele e o namorado são os responsáveis pelo assassinato.

O sargento ainda chegou a ser socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, também zona Leste da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda no domingo (23), foram divulgadas pela polícia as imagens dos dois homens designados pela neta do sargento para cometerem o crime e as informações repassadas pela polícia podem ter ajudado na captura de um deles e na elucidação do crime por interesse patrimonial.

