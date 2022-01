Irmão de Kimberly Mota pede indenização de R$ 70 mil de Rafael

A vítima tinha 22 anos na época do crime | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A morte da Miss Manicoré, Kimberly Mota, assassinada em maio de 2020 , por Rafael Fernandez, condenado pelo crime em outubro de 2021 , gerou graves danos ao irmão dela, William Mota, de 18 anos. É isso que o rapaz alega em uma ação indenizatória por danos morais e psicológicos no valor de R$ 70 mil contra o assassino. A ação tramita na Justiça desde novembro do ano passado.

Em um trecho da petição, William alega que Rafael deve o indenizar "por todos os males". Tanto a morte da irmã, como a de sua mãe, Neylla Pinheiro Mota, que realizava tratamento contra um câncer, enfrentando a dor da perda da filha e que morreu depois que Rafael foi condenado.

“Não há nada que retire a dor experimentada pelo requerente em razão do homicídio da irmã e a perda de da mãe. No entanto, a condenação do requerido lhe traz certo conforto, por saber que justiça está sendo feita, mas é preciso ainda que ele o indenize por todos os males sofridos, o que se pretende através da presente demanda”, diz o documento.

Ainda de acordo com a ação, William teve o sofrimento intensificado pela morte da mãe, que estava internada no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV). “A qual teve de suportar por mais de um ano a dor da perda da filha e lutar contra um câncer”, diz outro trecho.

Com o valor de R$ 70 mil, o advogado de William, Artur Ponte acredita que “não existe uma fórmula para definição do valor da compensação” e que “o que deve servir de parâmetro é o grau do dano causado e a possibilidade econômica do requerido”, além de que o dano causado ao rapaz, de acordo com o advogado é incalculável.

“O dano sofrido pelo autor é imensurável e nenhuma quantia poderá sanar a dor da injusta perda de um familiar tão próximo como a irmã, ainda mais depois do falecimento mãe, a qual, como já registrado, teve de suportar por mais de um ano a ausência da filha assassinada e após a ciência da condenação do Requerido faleceu”, afirma em outro trecho da ação.

Rafael Fernandez Rodrigues foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado | Foto: Divulgação

Condenação

No dia 28 de outubro de 2021, Rafael Fernandez Rodrigues foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado pelo feminicídio da ex-namorada dele e ex-miss Manicoré, Kimberly Karen Mota. A vítima tinha 22 anos na época do crime.

O julgamento do réu foi presidido pela juíza Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco. A sentença de Rafael foi lida após análise do Conselho de Sentença sobre tudo que foi apresentado na sessão de julgamento.

O júri sorteado foi composto por quatro homens e três mulheres. O Ministério Público indicou oito testemunhas de acusação, porém, de acordo com o Código Penal Brasileiro, apenas cinco foram ouvidas em plenário. Já a defesa indicou quatro testemunhas.

Leia mais:

Mãe de Miss Manicoré morre horas após condenação de Rafael Fernandez

Julgamento do Caso Kimberly continua nesta quinta (28), em Manaus