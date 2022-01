Polícia prende cinco criminosos por tráfico de drogas no AM

Ações policiais resultaram na prisão de cinco homens | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Criminosos foram presos por tráfico de drogas por policiais militares do 2° Batalhão da Polícia Militar (BPM), 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), 8° Grupamento de Polícia Militar (GPM), 9ª CIPM, 5°GPM e 1º Pelotão de Polícia Militar (PEL). No total, cinco homens foram detidos e quatro adolescentes foram apreendidos em seis municípios do interior do Amazonas, entre os dias 23 e 26 de janeiro.



Em Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus), policiais militares do 2º BPM prenderam um homem, de idade não informada, por tráfico de entorpecentes, no domingo, por volta das 17h, na Estrada do Agostinho, bairro Nova Conquista. A ação ocorreu após denúncia anônima relatando que um indivíduo guardava entorpecentes e armas em casa.

Ao chegar ao local indicado, durante revista, a guarnição da viatura 9111 identificou o suspeito e encontrou na casa uma arma caseira calibre .36; uma espingarda calibre .28; uma espingarda calibre .20; uma munição calibre .36 intacta; duas munições calibre .16 deflagradas; dois rádios comunicadores; duas bases de rádio; 240g de maconha; e uma balança de precisão. O infrator foi conduzido à delegacia do município.

Em Canutama (a 619 quilômetros da capital), as equipes do 1º PEL detiveram um homem de 26 anos, pelo crime de tráfico de drogas, e apreenderam dois adolescentes, de idades não informadas, na rua Padre José Laurindo, no Centro, após denúncia de furto, por volta das 8h de quarta-feira.

A situação ocorreu, por volta das 8h, quando os policiais receberam uma denúncia de furto. Ao chegar ao local, encontraram três suspeitos, que tentaram se desfazer de uma sacola, jogando-a pela janela. Ao realizarem revista, os policiais encontraram uma trouxinha e uma porção de 15 gramas de maconha, e uma porção de material similar a oxi. O caso foi conduzido ao 62º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros de Manaus), a guarnição da 2ª CPM prendeu, na manhã de quarta-feira, um homem, de 21 anos, por tráfico de entorpecentes. A ocorrência foi registrada por volta das 9h, na rua 5 de Setembro, quando os policiais receberam denúncia anônima relatando que um homem havia recebido entorpecentes em uma hospedaria.

Após encontrar o quarto do suspeito trancado, a guarnição iniciou buscas pela cidade até conseguir localizar o homem, de nacionalidade peruana. Durante busca, foram encontrados 320 gramas de material semelhante a pasta base de cocaína e três celulares. O caso foi apresentado no 51º DIP.

Em Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus), policiais do 5º GPM apreenderam dois adolescentes, de 14 e 15 anos, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, na quarta-feira, por volta das 16h45, após abordagem na estrada Ari Antunes, onde os dois trafegavam em uma moto Honda Biz 125. Com eles, os policiais encontraram 126 gramas de produto análogo a oxi, 26 gramas de maconha e um celular Samsung J2. Os dois foram encaminhados à 32ª Delegacia de Caapiranga.

Em Ipixuna (distante 1.367 quilômetros da capital), um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas, por volta das 17h30 da quarta-feira, após denúncias recebidas pela equipe do 8º GPM de comércio de drogas na cidade. Com o suspeito, foram encontrados 228 gramas de substância aparentemente oxi; R$ 100 em espécie; e um aparelho celular, de marca Redmi. O homem foi encaminhado para o 67º DIP.

Em Borba (a 151 quilômetros de Manaus), policiais da 9ª CIPM prenderam um homem de 31 anos, por tráfico de drogas, após denúncia via linha direta informando sobre tráfico de drogas no bairro Ipiranga. No local, a guarnição identificou o suspeito e encontrou com ele três porções de maconha tipo skunk; uma balança de precisão; um celular preto, de marca LG; um simulacro de arma de fogo; e R$ 6. O caso foi conduzido ao 74º DIP.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

