Forças de segurança receberam mais de R$ 90 milhões em investimentos

Manaus (AM) - Entre julho e dezembro de 2021, as forças de segurança do Amazonas receberam mais de R$ 98 milhões em investimentos por meio do programa "Amazonas Mais Seguro", lançado pelo governador Wilson Lima.

A iniciativa tem como objetivo promover a melhoria da infraestrutura das polícias, inclusive com a aquisição de novas tecnologias para o combate à criminalidade, além de trazer medidas para valorização e ampliação de recursos humanos.

Lançado no dia 8 de julho de 2021, o programa abrange um total de R$ 280 milhões em investimentos disponíveis para as forças de segurança do estado.

Durante a solenidade de lançamento da iniciativa, o governador anunciou concursos públicos com mais de 2,5 mil vagas para a área de segurança, que já estão em andamento, além do sistema de câmeras inteligentes de videomonitoramento, já implementado na capital. Os itens já entregues fazem parte de verbas estaduais e federais, como o projeto “Floresta Viva”, que conta com verbas repatriadas da operação Lava Jato.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, a grande quantidade de material entregue serviu principalmente para dar melhores condições de trabalho aos agentes das forças de segurança do Estado.

" Tivemos entregas como equipamentos de combate a incêndio, viaturas com tecnologia embarcada, além de embarcações, pois sabemos que os rios são estradas aqui na Amazônia. É uma quantidade enorme de material para o uso dos agentes de segurança pública para combater e melhorar as condições com questão da criminalidade aqui no Amazonas. " general Carlos Alberto Mansur, secretário de Estado de Segurança Pública

Ainda no mês de lançamento, o Governo do Estado, por meio do Amazonas Mais Seguro, entregou R$ 54.217.649,60 em equipamentos para as polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Foram distribuídos 7,8 mil coletes balísticos, 15,5 mil munições, escudos balísticos, capacetes, viaturas, veículo de combate a incêndio, notebooks, entre outros materiais.



Em agosto, as polícias Militar, Civil e o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) receberam mais de 900 coletes balísticos, 60 mil munições, além de quatro embarcações para transporte de tropa, destinadas à PMAM e à PC-AM.

Em setembro, foram locadas 35 viaturas para a SSP-AM. Mais de R$ 654 mil foram investidos nos veículos. Em outubro, as forças de segurança receberam mais munições, motocicletas, além da locação de 150 pick-up 4×4.

Nos dois últimos meses de 2021, os investimentos do Amazonas Mais Seguro alcançaram os concursos públicos da PMAM, PC-AM e SSP-AM, que já tiveram seus editais lançados e inscrições abertas para os interessados.

Os trâmites para o lançamento do edital para o concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) também já estão em andamento.

Foram ainda entregues notebooks, coturnos, embarcação fluvial, munições, além do recebimento de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

No mesmo período, passou a operar o Centro Integrado de Comando e Controle de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), que recebeu câmeras de alta tecnologia, com sistema de reconhecimento facial, leitura de placa de veículos e captação em 360 graus. Em dois meses, foram mais de R$ 19,7 milhões em investimentos.

