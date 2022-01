Policia detona explosivos e encontra drogas na zona leste de Manaus

A ação foi realizada depois que a operação Cidade Mais Segura localizou três criminosos com armas de fogo, entorpecentes e os referidos materiais. | Foto: Secom

Manaus (AM) - Uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Tancredo neves, zona Leste de Manaus, levou a Policia Militar a acionar o grupo Marte, na manhã desta quinta-feira (27) para desamar materiais explosivos. A ação foi realizada depois que a operação Cidade Mais Segura localizou três criminosos com armas de fogo, entorpecentes e os referidos materiais por meio de uma equipe da Ronda Ostensiva Candido Mariano (Rocam).

Ao chegar na área, os policiais do Marte isolaram o local e precisaram empregar o uso de raio x para analisar os explosivos com raio x e achar a forma mais adequada para desarmar os explosivos.

Após o trabalho dos policiais, além da prisão dos criminosos, os restos do material foram recolhidos para mais análises.

