Homem mata tio após flagrar tentativa de estupro da filha de 3 anos

Manaus (AM) - Com uma faca cravada no peito, um homem, identificado apenas como Átila, foi morto atrás de uma quadra na Rua Aristóteles Bonfim, bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.

Segundo informações passadas para o policiais da 3° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Atila teria tentado cometer o crime de estupro contra uma criança de 3 anos, filha de seu sobrinho.

O suspeito morava em cima da casa de Atila e quando chegou no local se deparou com a cena do tio tentando estuprar a criança. Em um ataque de raiva pegou a faca e foi atrás do homem, desferindo os golpes contra a vítima, que caiu em um barranco com a arma cravada no peito.

Após ser surpreendido com o golpe, Atila caiu de costas em um barranco e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), precisou ser acionado para auxiliar na retirada da vítima do local.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML), também foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

Com a chegada da polícia, o sobrinho fugiu e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

