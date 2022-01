Criminosos são presos com armas e materiais explosivos na Zona Leste

O caso foi apresentado no 14° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Antes que suspeitos cometessem explosões a caixas eletrônicos em ações violentas na capital, equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), prenderam três indivíduos com idades entre 18, 24 e 25 anos com armas de armas de fogo, drogas e materiais explosivos. A ação foi divulgada pela polícia nesta quinta-feira (27) e ocorreu bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, equipes estavam em patrulhamento de rotina por volta das 17h40 de quarta-feira (26), na rua Itapiranga, quando iniciaram uma incursão por vielas localizadas às margens de igarapés, conhecidas por “rip-rap”, situadas atrás de um parque de diversões, quando avistaram dois homens em atitude suspeita e realizaram a abordagem.

Nos procedimentos de revista e busca pessoal, os policiais encontraram com um deles uma arma de fogo, além de entorpecentes. Ao ser questionado sobre o armamento, o indivíduo informou que em outro local, denominado de “base”, haviam mais drogas, outro armamento e também possíveis materiais explosivos, que supostamente seriam utilizados para a detonação de caixas eletrônicos localizados naquela região da cidade.

Os militares foram até o local indicado, onde encontraram outro indivíduo, também com arma de fogo. Foram apreendidos dois revólveres, um da marca Taurus, numeração 1910595, sem calibre informado e outro calibre 38, ambos com quatro munições intactas; além de 15 porções de entorpecentes com aspecto de oxi, cocaína e maconha; e três os objetos explosivos denominados “bananas de dinamite”, três pedaços de cordel para detonação e três semelhantes a retardo explosivos.

Em razão dos objetos explosivos, a equipe da Rocam acionou o grupamento que no local, por meio da equipe Marte EOD02, realizou o isolamento da área e contenção; efetuou a análise do material com aparelhos de raio-X e, após adotadas todas as medidas visando assegurar a integridade física das pessoas e do patrimônio, os artefatos foram destruídos. A equipe também recolheu amostras para demais análises e emissão de relatórios.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados com todo o material apreendido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Todos tinham passagens criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Denúncia

A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.





*Com informações da assessoria

