Dois são mortos com facas cravadas no peito nesta semana em Manaus

Casos aconteceram nas Zonas Centro-Oeste e Sul da capital | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens foram assassinados nesta semana em Manaus e tiveram facas cravadas no peito. A forma chocante em que os corpos deles foram encontrado impressionou moradores das Zonas Centro-Oeste e Sul da capital, onde os crimes aconteceram. Dentre as motivações dos casos está a vingança de um pai após flagrar o exato momento do suposto estupro a uma criança de apenas três anos. Ambos os crimes são investigados pela Polícia Civil do Amazonas.

O primeiro caso aconteceu na na noite desta terça-feira (25), por volta das 19h, quando o garçom Cizocrates de Brito Prestes, de 30 anos, teve o corpo encontrado com uma faca cravada no peito em um igarapé, que fica nas proximidades de uma área de mata, na rua 25 de dezembro, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima foi vista acompanhada por, pelo menos, outros seis homens e logo em seguida foram ouvidos disparos de arma de fogo na área. O corpo foi abandonado pelos suspeitos e removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). Um dia depois do crime, já na quarta-feira (26), a equipe da Força Tática prendeu um homem de 23 anos que não teve o nome revelado pela Polícia Militar foi preso na rua Flor de Pluma, no bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

A motivação do crime ainda não foi revelada pela polícia, mas há informações preliminares que o garçom e o suspeito eram "amigos".

Estupro de criança

Na tarde desta quinta-feira (27), a atitude de um pai revoltado por flagrar o tio identificado apenas como "Átila" tentando estuprar a filha dele, uma criança de três anos, resultou em uma atitude mortal. O suspeito teve uma faca cravada no peito , atrás de uma quadra na Rua Aristóteles Bonfim, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. O corpo caiu em um local de difícil acesso e precisou ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM).

Após a chegada dos policiais e o isolamento da área, o homem acabou fugindo e ainda não compareceu à nenhuma delegacia para explicar as circunstâncias do crime. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) não informou quais foram os procedimentos adotados referente a denúncia de abuso sexual.

As diligências em torno dos casos de homicídios seguem em andamento para identificar os envolvidos e prendê-los.

