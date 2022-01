Criminosos morrem ao trocar tiros com policiais da Rocam em Manaus

Armas encontradas com os criminosos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um grupo de criminosos decidiu bater de frente com policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e atirou contra a guarnição durante uma ação policial, na noite de quinta-feira (27), por volta das 22h30, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Dois deles, até o momento ainda não identificados, morreram durante a troca de tiros.

Conforme a Polícia Militar, a ação começou quando os policiais receberam uma denúncia informando que haviam vários homens comercializando drogas, na rua Monte Feliz, e com armas de fogo nas cinturas, para aterrorizar a população.

A equipe foi ao local indicado e avistou o grupo, que, ao perceber a presença dos policiais, começaram a correr e atirar contra a viatura.

Os policiais revidaram e, durante a troca de tiros, dois criminosos foram baleados. Os comparsas deles conseguiram escapar.

Feridos, os suspeitos ainda foram socorridos e encaminhados na viatura até o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Enfermeira Eliameme Rodrigues Mady, no conjunto Galiléia. Entretanto, eles morreram minutos após dar entrada na unidade.

Veja o vídeo do material encontrado com a dupla

| Autor: Divulgação

Na ação foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições do mesmo calibre, sendo três intactas e duas deflagradas, um fuzil com carregadores calibre 5.56 e 37 munições do mesmo calibre não deflagradas.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Os corpos dos suspeitos foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e irão passar por exame de necropsia. Eles devem aguardar os reconhecimentos dos familiares.

