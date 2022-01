Preso homem que matou ex-namorada por não aceitar separação, em Manaus

A jovem foi assassinada com um tiro na cabeça | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após sete dias de investigação, o assassino de Alice Ferreira da Silva, que tinha 22 anos, foi preso na quinta-feira (27). Daniel Passos de Araújo, de 21 anos, que era ex namorado da jovem, não aceitava o fim do relacionamento, conforme a polícia. A prisão aconteceu no Ramal canarinho, no quilômetro 32 da rodovia federal BR-174.

Ao descobrir que Alice estava em um novo relacionamento, ele executou a jovem com um tiro na cabeça. Ele foi preso pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, em um ramal situado no quilômetro 32 da rodovia federal BR-174.

O crime aconteceu no dia 20 de janeiro deste ano, por volta das 17h30, dentro de uma quitinete, na avenida São Pedro, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. No lugar, testemunhas chegaram a ver o criminoso chegando e em seguida ouviram os disparos.

Após o crime, a vítima ficou jogada no imóvel. Testemunhas, inicialmente, apontaram o ex-namorado como autor do disparo fatal, versão que agora foi comprovada pela Polícia Civil.

Detalhes das circunstâncias da prisão e do planejamento do crime serão reparados durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (28), prevista para ocorrer às 11h.

